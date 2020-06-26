Общественники контролируют ремонт дорожных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Заполярные общественники контролируют качество и сроки выполнение ремонта дорожных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вчера представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, городского заказчика и Мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» провели совместный выезд. В областном центре на проезде вдоль 178 квартала ведутся ремонтные работы. Проектом предусмотрена замена дорожного покрытия и бортового камня, устройство тротуаров и заездных карманов, установка светильников и другие виды работ.

«На данном объекте подрядчик уже начал фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборку бортового камня, а также устройство траншеи под резервные трубы, - рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова. - Важно на каждом этапе производства работ контролировать соответствие проектным решениям, срокам и особенно уделять внимание качеству».

«Маломобильные группы населения испытывают сложности с передвижением: бордюры стоят выше уровней, необходимых для проезда детской коляски или инвалидного кресла, а уклоны тротуаров, сооруженных много лет назад, могут представлять опасность для людей с ограниченными возможностями здоровья, - отметил заместитель председателя Мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Олег Беликов. - Сегодня проводится большой объем ремонтных работ. Мы совместно с органами власти хотим облегчить жизнь людям, внимательно подходя к проектным решениям и, главное, к их реализации».