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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.20 08:15

Общественники контролируют ремонт дорожных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Заполярные общественники контролируют качество и сроки выполнение ремонта дорожных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вчера представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, городского заказчика и Мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» провели совместный выезд. В областном центре на проезде вдоль 178 квартала ведутся ремонтные работы. Проектом предусмотрена замена дорожного покрытия и бортового камня, устройство тротуаров и заездных карманов, установка светильников и другие виды работ.

«На данном объекте подрядчик уже начал фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборку бортового камня, а также устройство траншеи под резервные трубы, - рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова. - Важно на каждом этапе производства работ контролировать соответствие проектным решениям, срокам и особенно уделять внимание качеству».

«Маломобильные группы населения испытывают сложности с передвижением: бордюры стоят выше уровней, необходимых для проезда детской коляски или инвалидного кресла, а уклоны тротуаров, сооруженных много лет назад, могут представлять опасность для людей с ограниченными возможностями здоровья, - отметил заместитель председателя Мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Олег Беликов. - Сегодня проводится большой объем ремонтных работ. Мы совместно с органами власти хотим облегчить жизнь людям, внимательно подходя к проектным решениям и, главное, к их реализации».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, общественный контроль за выполнением нацпроекта «БКАД» в Мурманской области будет продолжен. Всего в 2020 году в регионе планируется привести в порядок более 60 км автодорог, из которых порядка 20 км - на территории Мурманской агломерации, в состав которой входят Мурманск и Кола.

 

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