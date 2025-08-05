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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 15:30

Общественники мониторят ход избирательной кампании

В Мурманской области на единый день голосования 14 сентября 2025 года назначено проведение 8 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Региональная Общественная палата, являясь субъектом общественного контроля, независимо от уровня выборов не только обеспечивает проведение мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в день голосования, но и пристально следит за ходом каждого этапа избирательной кампании.

На заседании штаба общественного наблюдения 4 августа были подведены первые итоги.

Завершается этап выдвижения кандидатов на замещение 137 депутатских мандатов. Уже сегодня можно говорить о конкурентности избирательной кампании. Количество зарегистрированных кандидатов на 4 июля – 240. Высоко число политических партий, принимающих участие в выборах. Их 9.

Далее общественники будут наблюдать ход агитационного этапа избирательной кампании.

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, в настоящее время штаб общественного наблюдения начинает активную работу по подготовке общественных наблюдателей. На заседании утверждён график проведения обучающих семинаров, внесены изменения в структуру коллегиального органа.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551393/#&gid=1&pid=1

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