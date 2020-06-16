Общественники обратили внимание прокуратуры на опасное состояние территории вокруг детсада №7 в Североморске

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратили внимание прокуратуры на ряд нарушений в содержании территории, прилегающей к новому детскому саду №7 на улице Гвардейской в ЗАТО г.Североморск, который был принят в эксплуатацию в декабре 2019 года. Согласно Единой информационной системе в сфере закупок, здание было построено в рамках контракта, заключенного между административно-хозяйственным и транспортным обслуживанием и ООО «Мурманстрой». Стоимость объекта – почти 129 млн рублей.

В ходе рейда в июне текущего года общественники обратили внимание на то, что территория вокруг детского сада захламлена строительным мусором, не огорожена и находится в свободном доступе, в том числе для несовершеннолетних детей, посещающих учреждение, что противоречит элементарным требованиям по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Между тем, согласно проектной документации, благоустройство территории должно было выполняться с учетом обеспечения благоприятных условий нахождения воспитанников и с соблюдением санитарных и противопожарных требований.

На северо-западной стороне участка, куда во время работ складировали крупногабаритный строительный мусор, до сих пор не восстановлено благоустройство: поверхность земли не выровнена в соответствии с уровнем застройки, отсыпка не произведена, строительные отходы полностью не вывезены.

«Не стоит забывать и о том, что лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий является отходом IV класса опасности, для обращения с которым установлены особые требования. Такие отходы, расположенные непосредственно на почве без изолирующего покрытия, вредны для нее. Кроме того, озеленение территории с внешней стороны ограждения территории объекта капитального строительства было выполнено не в полном объеме: планировки и разравнивания участка под озеленение произведено не было, отсыпка растительным грунтом отсутствовала, позабыл подрядчик и про посадку берез и сирени, предусмотренную контрактом. В ходе осмотра также было установлено, что бортовой камень в местах сопряжения проезжей части с тротуаром установлен с нарушением ГОСТа. Мы попросили представителей надзорного органа провести проверку и в случае подтверждения выявленных нами нарушений принять меры, направленные на их устранение», – отметила модератор тематической площадки ОНФ «Экология», член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.