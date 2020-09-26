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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.20 14:15

Общественники примут участие в разработке технических заданий для проектов по благоустройству

Часто в органы власти различного уровня поступают обращения о том, что при проведении работ по благоустройству не были учтены пожелания маломобильных групп населения, несмотря на то, что представители общественности входят в состав проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» и межведомственной комиссии по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области.

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова инициировала рабочую встречу с представителями общественных организаций региона, которые представляют интересы людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы инициировали с коллегами эту встречу для того, чтобы наладить взаимодействие между органами власти и представителями людей с ограниченными возможностями здоровья. Услышать их пожелания, понять, какие меры необходимо принимать, чтобы сделать комфортным проживание в Мурманске всех групп населения. Лучше людей, которые переживают эту боль и каждый день сталкиваются с барьерами на своем пути, эту проблему не прочувствовать ни одному эксперту. Нозология болезней различная, поэтому необходимо подходить к решению проблемы доступности среды в комплексе. Предложено в работе участвовать представителям разных групп: людям на колясках, слабовидящим, слабослышащим, с ментальными нарушениями», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Вице-губернатор предложила общественникам принимать активное участие в разработке технических заданий по проектам благоустройства. И эта работа начнется прямо сейчас. В частности, речь идет об одиннадцати проектах общественных территорий - восьми победителях и трех финалистах Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, которые уже получили финансирование из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перед всеми заказчиками работ по благоустройству будет поставлена задача привлекать маломобильные группы населения при разработке технических заданий и обязательно учитывать мнение людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, представители общественных организаций инвалидов отныне смогут озвучивать свои предложения на площадке рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры, созданной при координационном совете по социально-экономическому развитию города Мурманска.

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