Общественное мнение разделилось в оценках инициативы о трудовой мобилизации студентов. Больше всего вопросов — у самих студентов

Несколько регионов страны объявили о «трудовой мобилизации» студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений: обучающиеся замещают сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, как относятся к подобной инициативе россияне. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, в т. ч. студенты и родители обучающихся вузов и ссузов.

Каждый третий экономически активный россиянин высказался за «трудовую мобилизацию» студентов (34%). Среди родителей обучающихся вузов и ссузов инициатива нашла поддержку также у 34%, причём отцы голосовали «за» чаще матерей — 40 и 27% соответственно: «Думаю, адаптация к будущей работе будет быстрее»; «Наберутся опыта»; «Подготовим трудовой резерв»; «Это практика, да и денег подзаработать!».

36% россиян высказались против «трудовой мобилизации» студентов: «Безработных пусть привлекают. Предпенсионерам трудно устроиться на работу»; «Обучающиеся не могут полноценно заменить работающий и опытный персонал на местах»; «Студент должен учиться!».

Мнение самих студентов о «трудовой мобилизации» разделилось: противников и сторонников идеи поровну — по 29%, 42% затруднились с оценкой инициативы.

Время проведения: 10—14 ноября 2022 года.