Общественность города Полярные Зори познакомилась с планами реконструкции спортивного комплекса

1 июня в городе Полярные Зори состоялись общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проектной документации «Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом).

Слушания проводились в соответствии с российским законодательством и включали обсуждение с гостями и жителями муниципалитета аспектов воздействия на окружающую среду будущего объекта – как во время реконструкции, так и в период его эксплуатации. На общественных слушаниях по предварительному варианту материалов ОВОС зарегистрировалось 166 человек, а на слушаниях по проектной документации – 173 человек, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

«Почти 20 лет в спортивном комплексе проводятся тренировки взрослых, любительских и детских хоккейных команд, массовые катания и реабилитация работников Кольской АЭС и членов их семей. Из-за недостатков помещения работа хоккейного корта имеет сезонный характер. Модернизация позволит нам использовать комплекс круглогодично, улучшить температурный режим объекта, что сделает пребывание людей на трибунах во время спортивных матчей более комфортным, а также благоустроить прилегающую территорию», – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.