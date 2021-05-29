Общественность одобрила реконструкцию санатория-профилактория Кольской АЭС

Общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проектной документации реконструкции здания профилактория состоялись в Полярных Зорях 25 мая с соблюдением санитарно-гигиенических требований, установленных на территории Мурманской области.

Слушания проводились во исполнение норм российского законодательства и включали обсуждение с гостями и жителями муниципалитета аспектов воздействия на окружающую среду будущего объекта - как во время строительства, так и в период его эксплуатации. На общественных слушаниях по предварительному варианту материалов ОВОС зарегистрировалось 157 человек, а на слушаниях по проектной документации - 165 человек.

«Санаторий-профилакторий Кольской АЭС – это важный социальный объект, который принимает в год более 1600 работников станции, без отрыва от производства. Его реконструкция позволит не только расширить перечень предоставляемых услуг, увеличить количество персонала, проходящего реабилитацию, но и создаст дополнительные рабочие места», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.