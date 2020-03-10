Общественную палату волнует вопрос корректировки платы за отопление по итогам 2019 года

Состоялось заседание комиссии региональной Общественной палаты по экономическим, экологическим, правовым вопросам. Участники заседания обсудили вопросы о корректировке платы за отопление по итогам 2019 года и перспективы реновации микрорайона Мурманска «Больничный городок».

В работе комиссии приняла участие заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Оксана Александровна Астахова.

Существует опасение, что по итогам 2019 года многие жители Мурманской области получат так называемую «13 квитанцию» на доплату за отопление. Проблема эта возникает не впервые. Понятно, что длинная зима влияет на интенсивность и продолжительность отопительного сезона. Но есть и другие факторы, которые приводят к возникновению подобной ситуации.

Проблема находится на контроле Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области. С каждым годом получателей доплат становится меньше, но вопрос на сегодня остаётся не закрытым.

Какие меры предпринимаются? В наиболее проблемных 222 домах уже в этом году будут установлены индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием (АИТП), которые решат проблему «перетопа» и до 30% снизят потребление тепла. Рассматривается вопрос о пересмотре периода для расчёта средних показателей в сторону увеличения до трёх лет, что позволит избежать резкого увеличения платы за тепло.

Общественная палата как субъект общественного контроля будет осуществлять мониторинг ситуации, сложившейся в регионе.