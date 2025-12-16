Общественные эксперты обсудили итоги комплексных кадастровых работ

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялось плановое заседание общественного совета, посвящённое обсуждению итогов комплексных кадастровых работ на территории нашего региона в 2025 году.

Как прозвучало во время обсуждения, в Мурманской области комплексные кадастровые работы проводятся в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Это удобный и эффективный инструмент для уточнения границ земельных участков и расположенных на них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

«Для правообладателей недвижимости такие работы позволяют без затрат уточнить границы и характеристики принадлежащих им объектов и избежать проблем при сделках с недвижимостью в будущем. А это особенно актуально, поскольку с 1 марта 2025 года сделки с участками без установленных границ невозможны, как и регистрация домов на таких землях», – отметила руководитель регионального Росреестра Анна Бойко.

На федеральном уровне комплексные кадастровые работы проводились филиалом Роскадастра в 17 населённых пунктах в отношении 164 кадастровых кварталов.

«По состоянию на 1 декабря 2025 года в ЕГРН внесены сведения о границах 5692 земельных участков и 4302 объектов капитального строительства. Эффект от комплексных кадастровых работ включает в себя как экономический, так и социальный аспекты. Это - увеличение оборота недвижимости и рост бюджетных доходов, вовлечение в экономический оборот большего количества объектов недвижимости. Освобождение правообладателей от необходимости проведения кадастровых работ и снижение земельных споров», – сообщил директор филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Таймураз Бозиев.

На 2026 год выполнение ККР федерального значения планируется в 180 кадастровых кварталах в отношении 16,5 тысячи объектов недвижимости. Информация о кадастровых кварталах будет публиковаться на сайтах Росреестра, Роскадастра, Министерства имущественных отношений и органов местного самоуправления региона. Собственники также будут уведомляться через «личный кабинет» на госуслугах.

«Комплексные кадастровые работы преследуют цели наполнения ЕГРН полными и точными сведениями о границах земельных участков и объектов капитального строительства. Определение их местоположения, исправление реестровых ошибок в сведениях о границах, выявление всех правообладателей объектов недвижимости – все это влияет на качество данных ЕГРН и важно как для граждан, так и для юридических лиц», – подвела итоги заседания заместитель председателя общественного совета Наталья Рашева, доцент кафедры юриспруденции Мурманского арктического университета.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.