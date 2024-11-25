Общественные пространства Мурманска оформляются к новогодним праздникам

Скверы и зоны отдыха, бульвары и аллеи областного центра украсят световые композиции и декорации.

Ёлки зажгут свои огни в сквере на улице Капитана Буркова, на улице Полухина и в районе дома №18 по улице Кильдинской, на Абрам-Мысе и в жилом районе Росляково, в сквере на улице Алексея Хлобыстова, на озере Глубоком, на площадке около Мурманского областного драматического театра и в сквере на улице Марата, в зоне отдыха у озера Среднего, у ДК «Судоремонтник», на территории филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманске, на Театральном бульваре и в зоне отдыха на Кольском проспекте, 101, на набережной Семёновского озера, около кинотеатра «Аврора», в детском городке «Сказка» и на площади перед Ледовым дворцом.

1 декабря в 16.00 возле ГДЦ «Меридиан» засверкает главная новогодняя ёлка.

Как сообщает администрация города Мурманска, этой зимой в Мурманске появилось две новые 12-метровые ёлочки, они расположатся в жилом районе Росляково и на улице Капитана Копытова.

Всего в 2024 году Мурманск украсят 75 ёлочек и более 2 тысяч других праздничных декораций: звезд и снежинок, фигур животных, птиц, сказочных и мультипликационных героев, арок и фотозон, световых шаров, светодиодных консолей, праздничных композиций и других элементов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28913&page=1