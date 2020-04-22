Общественные работы по благоустройству появятся в Мурманской области

Общественные работы, связанные с благоустройством городов и посёлков, планируют организовать и оплачивать в Мурманской области. Такое решение принято губернатором Андреем Чибисом совместно с руководителями муниципалитетов по итогам рабочего совещания, посвященного работе муниципальных штабов по коронавирусу.

«Мы договорились, что запустим систему общественных работ. В каждом муниципалитете есть неотложные дела, связанные с благоустройством, ремонтами, очисткой населенных пунктов после зимы. Мы хотим дать возможность людям выбрать – либо идешь и становишься в качестве безработного, получаешь северный МРОТ в размере 27899 рублей, либо записываешься на общественные работы – и тоже получаешь деньги. Эта мера может помочь людям, временно оставшимся без заработка», – пояснил Андрей Чибис.

Для каждого населенного пункта в ближайшее время будет определён перечень необходимых работ, а также установлена сумма финансового вознаграждения.

Как отметил в ходе рабочего совещания глава региона, главная задача муниципальных штабов – координировать ситуацию на местах, контролировать соблюдение правил и ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, – при всех сложностях везде выполняется, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.