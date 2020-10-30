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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.20 17:30

Общественные слушания в Полярных Зорях пройдут с использованием средств дистанционного взаимодействия

2 ноября в городе-спутнике заполярной атомной станции состоятся общественные обсуждения предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Комплекса переработки ЖРО с ХОРО Кольской АЭС» и материалов обоснования лицензии (МОЛ) на дальнейшую эксплуатацию этого производственного объекта.

Обсуждения проводятся в соответствии с нормами российского законодательства и направлены на учет общественного мнения при принятии экологически ориентированного управленческого решения о продолжении эксплуатации на Кольской АЭС Комплекса переработки жидких радиоактивных отходов (КПЖРО).

Доклады и презентации информационных материалов общественных обсуждений будут проходить с соблюдением санитарно-гигиенических требований в помещении детской школы искусств по адресу: г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.18. Начало в 17:30 (обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС) и в 19:30 (обсуждение МОЛ).

При этом организаторы даже в условиях противоэпидемиологических ограничений предусмотрели возможность для максимального участия общественности в обсуждениях. В Полярных Зорях будет организована прямая трансляция мероприятия по всему городу на кабельном телеканале, а также на большом информационном экране, расположенном на центральной площади. Задать возникающие вопросы все желающие смогут по многоканальному телефону «горячей линии» 8 (815 32) 4-32-97, который будет работать в часы проведения общественных обсуждений.

Напомним, что в 2006 году КПЖРО Кольской АЭС стал первым в атомной отрасли объектом, на котором в промышленном масштабе была реализована инновационная технология ионоселективной очистки для переработки жидких радиоактивных отходов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, при использовании этого метода радиоактивные отходы концентрируются в минимальном объеме, а конечный продукт переработки (солевой плав) не относится к категории «радиоактивные отходы». Таким образом, за период с 2006 года на Кольской атомной станции выведено из категории «радиоактивные отходы» уже более 3 тысяч тонн радиоактивных солей.

Производительность КПЖРО Кольской АЭС превышает темпы образования жидких радиоактивных отходов, что приводит к постоянному снижению их количества, находящегося на хранении.

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