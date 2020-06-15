Общественные территории Мурманска преображаются

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» мурманские власти продолжают работу по благоустройству зелёных зон и городских пространств. Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска Евгений Никора и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова проконтролировали строительство нового сквера в районе улицы Капитана Копытова.

– В ходе работ по благоустройству этого объекта мы параллельно проводим мероприятия по очистке ручья, расположенного вдоль улицы Капитана Копытова, – отметил Евгений Никора. – Надеюсь, что после открытия этого сквера мурманчане будут сознательно и ответственно относиться к сохранению чистоты и порядка.

Территория будущей зоны отдыха масштабная – более 5 тысяч квадратных метров. Здесь появятся пешеходные и велодорожки, будут установлены скамейки и урны. Для безопасности и комфорта мурманчан будут организованы современные системы освещения и видеонаблюдения. Для активного отдыха горожан всех возрастов будут установлены детская игровая и спортивная площадки.

– Отмечу, что именно мурманчане в ходе голосования по проектам благоустройства выбрали это место для обновления, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Следующим шагом в Первомайском округе мы планируем создание парковой зоны от дома № 101 по проспекту Кольскому в южном направлении с охватом территории Чистого ручья в районе улицы Баумана.

– При выполнении строительных работ все деревья и кустарники остались целыми и невредимыми, это было главное пожелание жителей микрорайона, – рассказала Тамара Прямикова. – Уверена, что новый сквер станет любимым местом для семейного отдыха мурманчан.

Обновление общественного пространства в районе улицы Капитана Копытова должно завершиться уже этой осенью.