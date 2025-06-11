Общественный мониторинг работ по капитальному ремонту социально значимых объектов на территории региона позволяет обеспечить прозрачность и эффективность работ

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой, министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, представители общественности провели мониторинг работ по капитальному ремонту в детском саду №87 города Мурманска.

В дошкольном учреждении проводится масштабная реконструкция: уже отремонтирована кровля, проведена замена электросетей, в самом разгаре фасадные работы и отделка внутренних помещений. К осени садик должен предстать в полностью обновленном виде.

Представители подрядных организаций заверили участников мониторинговой группы, что ремонт ведётся по графику, все необходимые ресурсы для того, чтобы завершить все в установленный срок имеются.

- Общественный контроль необходим, так как он обеспечивает прозрачность и эффективность ремонтных работ, - отметил Сергей Дубовой, подводя итоги проверки. - Что немаловажно: поскольку в состав мониторинговой группы входят родители детей, которые будут ходить в это образовательное учреждение, то такие мероприятия позволяют им сразу оценить качество ремонта, высказать какие-то свои пожелания или замечания.

Депутат подчеркнул, что общественный мониторинг работ по капитальному ремонту социально значимых объектов на территории региона будет продолжен.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32722/