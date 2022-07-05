Общественный совет при Минфине рассмотрел вопрос рисков и сложностей, с которыми столкнулись государственные заказчики в условиях санкционного давления

Очередное заседание Объединенного общественного совета при Министерстве финансов Мурманской области, комитете государственного и финансового контроля Мурманской области, комитете по конкурентной политике Мурманской области прошло в формате видео-конференц-связи.

В ходе заседания заместитель министра финансов Мурманской области Виктория Швец доложила об исполнении областного бюджета за 2021 год, а также о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Мурманской области «Финансы» за 2021 год.

Кроме того, участники заседания заслушали доклад председателя комитета по конкурентной политике Мурманской области Алексея Коптева о ходе контрактования особо значимых закупок Мурманской области в первом полугодии 2022 года.

Также в ходе заседания члены Объединенного общественного совета обсудили с какими рисками и сложностями столкнулись государственные заказчики в условиях санкционного давления на фоне обострения геополитической ситуации в мире

Следующее заседание Объединенного общественного совета запланировано на третий квартал 2022 года. Актуальная информация о работе Объединенного общественного совета доступна на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области по ссылке.