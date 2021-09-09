Общественный совет при министерстве труда и социального развития Мурманской области одобрил законопроект о стимулировании жилищного строительства

И.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков доложил на общественном совете при Министерстве труда и социального развития региона о законопроекте по стимулированию жилищного строительства.

«Чтобы возродить жилищное строительство в Мурманской области, был разработан законопроект. Если он будет принят Мурманской областной Думой в октябре, региональные структуры получат возможность подводить инфраструктуру, возводить дома – как многоквартирные, так и индивидуальные – и продавать жильё по доступной цене льготным категориям граждан: бюджетникам, молодым семьям, гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и домах пониженной капитальности, и так далее. Таким образом, будет создан рынок первичного жилья, на который смогут ориентироваться крупные застройщики при решении вопроса об инвестировании проектов в регионе», – объяснил необходимость принятия закона Алексей Грачиков.

Члены общественного совета поинтересовались, будут ли в новых домах предусмотрены квартиры для детей-сирот, которых обязано обеспечить жильём государство, и предусмотрят ли в проектах подъёмники для маломобильных граждан. Глава ведомства ответил положительно.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по итогам заседания общественный совет при Министерстве труда и социального развития Мурманской области одобрил новый законопроект.