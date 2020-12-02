Общественный совет при региональном Минкульте впервые соберётся в новом составе

2 декабря в 16.00 в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт заседание обновленного общественного совета при Министерстве культуры Мурманской области. Участие во встрече примут заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и глава регионального Минкульта Ольга Обухова.

Независимый общественный совет функционирует с 2014 года. Он призван упорядочить взаимодействие регионального министерства культуры с гражданами. Совет обладает полномочиями выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, а также осуществлять консультирование и проводить общественную экспертизу по принятию решений в сфере культуры органами власти. В него входят деятели культуры и искусства, представители государственных и негосударственных организаций культуры и образования, СМИ. Срок полномочий состава – два года.

В конце октября 2020 года на конкурсной основе избран новый состав общественного совета, в который вошли 6 человек. Полный список размещён на сайте Министерства культуры региона.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на первом заседании в новом составе будет избран председатель совета, а также обсудят предстоящую работу, вопросы взаимодействия по развитию культуры в регионе и возможности реализации творческих инициатив северян.