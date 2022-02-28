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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.22 09:00

Общественный транспорт Мурманска оценили по показателям доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский принял участие во встрече в режиме ВКС с представителями объединений инвалидов по вопросу доступности новых образцов пассажирской техники, закупаемой в рамках программы обновления транспорта общего пользования Мурманской области.

Участниками мероприятия стали представители клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс», МРОООО инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых», а также представители МРОООО «Всероссийское общество глухих».

Напомним, на прошлой неделе активисты осмотрели обновленный парк пассажирского транспорта АО «Элелектротранспорт» и дали оценку его доступности для маломобильных групп населения. Особое внимание уделялось высоте поручней и сидений, а также наличию средств информирования и ориентирования. По мнению общественников, мурманские автобусы и троллейбусы отличаются повышенными показателями доступности.

«В настоящее время существуют различные формы расстройств функций организма у лиц, признанных инвалидами, и в связи с этим пока нет возможности заявить о полной доступности городского транспорта для каждой отдельной категории. Тем не менее, для нас очень важно получать обратную связь от общественных организаций, так как это является значимым условием оценки эффективности реализуемой программы обновления парка. Да и целом, создание комфортных условий для жизни людей с ограничениями по здоровью – один из приоритетов работы правительства Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом», – отметил Виктор Тиховский.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, подписанные представителями объединений инвалидов акты осмотра в дальнейшем будут прилагаться к паспортам доступности, оформленными на каждое транспортное средство.

 

 

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