Министерства обороны Российской Федерации 8 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Ударами российской армейской авиации и огнём артиллерийских подразделений уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населённых пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате нанесённого огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожены около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Красный Лиман, Терны Донецкой Народной Республики, Кругляковка, Чернещина Харьковской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192-х районах.

Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Кущовое Запорожской области, Невское Луганской Народной Республики, Высокополье Херсонской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Лычково Днепропетровской области.

В районе населённого пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населённого пункта Висунск Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено три артиллерийских взвода ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка Донецкой Народной Республики, Червоное и Беляевка Херсонской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки уничтожено в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Глотовка Луганской Народной Республики, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Лоцкино Николаевской области, Качкаровка и Степовое Херсонской области.

Также, перехвачено 17 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка Донецкой Народной Республики, Антоновка, Чернобаевка, Крынки и Масловка Херсонской области».

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