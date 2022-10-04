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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.22 09:00

Общие потери ВСУ на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники

На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожены до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 3 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. На Купянском направлении в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожены свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники. Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники.

На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожены до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих.

На Артёмовском направлении в районе населённого пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники.

На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе населённого пункта Первомайское уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

На Николаево-Криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожены до 60 боевиков и семь единиц военной техники.

Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146-ти районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Краматорск, Артёмовск, Опытное, Ямполь Донецкой Народной Республики и Добрянка Херсонской области.

В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено три украинские реактивные батареи РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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