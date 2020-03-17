Общий допустимый улов трески в 2021 году увеличат на 32 тысячи тонн

В Федеральном агентстве по рыболовству состоялось заседание Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов при заместителе министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителе Росрыболовства Илье Шестакове.

«Среди главных задач - определение величины ОДУ с учетом научных прогнозов, корректировок и подтвержденных новых запасов водных биоресурсов. На заседании Совета директоров мы заранее обсуждаем объёмы допустимого улова на 2021 год, чтобы все тщательно подготовить, выставить на аукцион и дать ориентир нашим рыбакам на предстоящую в следующем году путину», - сказал Илья Шестаков.

Как отметил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, суммарный вылов водных биологических ресурсов в Российской Федерации устойчиво растёт последние 12 лет. «В 2018 году был получен рекордный вылов - 5,03 млн тонн. По предварительным оценкам, общий вылов в 2019 году составил около 4,95 млн тонн, что на 80 тысяч тонн ниже показателя 2018 года, который был достигнут в основном за счёт рекордного вылова минтая и лососей», - сказал он.

По итогам заседания Совет директоров одобрил корректировки ОДУ водных биоресурсов на 2021 год.

Согласно данным рыбохозяйственной науки, принято решение увеличить в 2021 году общий допустимый улов основных промысловых видов рыб: трески - на 32 тысячи тонн, до 212,88 тысячи тонн (18%), минтая - на 143 тысячи тонн, до 1,977 млн тонн (8%), тихоокеанской сельди - на 43,1 тысячи тонн, до 354,57 тысячи тонн (14%), шпрота – на 3 тысячи тонн, до 45,5 тысячи тонн (7%). По другим видам водных биологических ресурсов ОДУ остался на среднемноголетнем уровне.

Основу прогнозируемого на 2021 год суммарного ОДУ морских и пресноводных видов водных биоресурсов традиционно составляет Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн - 94,7% (или 3,033 млн тонн)