Мурманская область. Арктика (16+)27.08.20 09:45
Общий объём добычи водных биоресурсов в зонах иностранных государств составил 241 тысячу тонн
Как сообщает система мониторинга Росрыболовства, общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 24 августа текущего года составил 3424,52 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 51,42 тысячи тонн), что на 4,77 тысячи тонн, или на 0,1% меньше уровня 2019 года.
На Северном рыбохозяйственном бассейне объём добычи составил 349,83 тысячи тонн (-8,49 тысячи тонн, -2,37%). Трески добыто 230,81 тысячи тонн (-16,84 тысячи тонн), пикши – 55,87 тысячи тонн (+8,64 тысячи тонн).
Общий объём добычи в зонах иностранных государств на 24 августа составил 241 тысячу тонн (+5,1 тысячи тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 192,1 тысячи тонн (-9 тысяч тонн).
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