Общий объём добычи водных биоресурсов в зонах иностранных государств составил 295,8 тысячи тонн

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 14 декабря текущего года составил 4 млн 773,43 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 89,39 тысячи тонн), что на 33,54 тысячи тонн, или на 0,7%, больше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 477,64 тысячи тонн (-8,89 тысячи тонн или -1,83%). На промысле трески вылов составил 295,58 тысячи тонн (-17,33 тысячи тонн), пикши – 84,83 тысячи тонн (+11,24 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 295,8 тысячи тонн (-54,7 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 285,5 тысячи тонн (-43,4 тысячи тонн).