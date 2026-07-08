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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.26 16:00

Общий объём долгов российского бизнеса уже приблизился к 300 трлн рублей

Российский бизнес всё глубже уходит в долги — и всё чаще не успевает по ним расплачиваться. За год просроченные обязательства российских компаний выросли почти на 20% и достигли рекордных 7 трлн рублей, следует из данных Росстата.

Как сообщают «Известия», которые ссылаются на данные статистического ведомства, речь идёт не только о кредитах, но и о расчётах с налоговой, поставщиками, подрядчиками и сотрудниками. Общий объём долгов бизнеса уже приблизился к 300 трлн — это больше ожидаемого годового ВВП страны. На компании одновременно давят дорогие кредиты, корректировка налогов и замедление экономики. В итоге всё больше денег уходит не на развитие, а на латание дыр.

Почти половина суммы — чуть больше 141 трлн — пришлась на обязательства перед поставщиками и работниками, а также платежи по налогам, сборам, пенсионному и медицинскому страхованию сотрудников. Ещё почти 152 трлн составили займы и банковские кредиты.

Особенно тревожно выглядит динамика просрочки. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 18% и достигла 7 трлн, следует из данных Росстата. Это 2,4% от совокупных долгов бизнеса.

Больше всего просроченной задолженности перед поставщиками и работниками в апреле накопилось в обрабатывающих производствах — почти 2,5 трлн рублей. Далее идут торговля — 950 млрд, добыча полезных ископаемых — почти 800 млрд и строительство — 321 млрд, говорится в докладе.

Проблема не ограничивается просрочкой. Ранее «Известия» писали, что на выплату процентов компании уже направляют рекордные 37% прибыли. Самая высокая долговая нагрузка фиксируется в машиностроении, деревообработке, сфере услуг и строительстве. В последнем секторе чистые обязательства достигли 481% EBITDA, то есть почти в пять раз превысили операционную прибыль.

Один из главных факторов давления — всё ещё высокая ключевая ставка ЦБ. С начала года она снизилась лишь на 1,75 п.п. — до 14,25%. Как пояснил директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин, ставка напрямую влияет на стоимость обслуживания займов: при дорогих деньгах кредиты обходятся дороже, а компаниям сложнее рефинансировать прежние обязательства.

А как сообщает Мурманскстат, в январе–апреле 2026 года организациями нашего региона получено 56,7 млрд рублей прибыли и 7,0 млрд рублей убытка (в январе–апреле 2025 года – соответственно 49,6 млрд рублей и 62,7 млрд рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона сложился в размере 49,8 млрд рублей прибыли (в январе–апреле 2025 года – 13,0 млрд рублей убытка). В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января–апреля 2025 года увеличилась на 3,9 процентного пункта и составила 47,3%.

По данным Мурманскстата, 100-процентная доля убыточных организаций по видам экономической деятельности (в общем количестве организаций) отмечается в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении соответствующих услуг в этих областях; в производстве прочих транспортных средств и оборудования; в деятельности водного транспорта; в деятельности в области информации и связи. 62,5-процентная доля убыточных организаций – в деятельности гостиниц и пре приятий общественного питания; 57,1-процентная – в строительстве; 50 процентов – в производстве пищевых продуктов.

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