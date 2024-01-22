Мурманская область. Арктика (16+)22.01.24 09:40
Общий объём погрузки в Мурманском морском торговом порту за неделю составил более 294 тысяч тонн
За прошлую неделю, с 15 января по 21 января, в Мурманском морском торговом порту было выгружено 4217 вагонов.
В этот же период было погружено 4 судна, общий объём погрузки составил 294414 тонн.
По состоянию на воскресенье, 21 января, в порту под обработкой находилось 4 судна.
Портовики продолжают обрабатывать грузы 24 часа в сутки и без выходных.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254236%2Fwall-149919532_3599
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