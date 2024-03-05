Общий объём погрузки в Мурманском морском торговом порту за прошедшую неделю составил 346650 тонн

За прошлую неделю, с 26 февраля по 3 марта текущего года, в Мурманском морском торговом порту было выгружено 4162 вагона, погружено 4 судна.

За прошлую неделю, с 26 февраля по 3 марта текущего года, в Мурманском морском торговом порту было выгружено 4162 вагона, погружено 4 судна.

Общий объём погрузки составил 346650 тонн.

Как сообщает vk.com/murport51, по состоянию 3 марта в порту под обработкой находилось три судна.

Портовики продолжают обрабатывать грузы 24 часа в сутки и без выходных.

Фото диаграмма: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254455%2Falbum-149919532_00%2Frev