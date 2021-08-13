Общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей - Центробанк

Долги россиян перед банками превысили 23 триллиона рублей: по состоянию на 1 июля общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей. Соответствующие статистические данные были приведены на сайте Центробанка.

С начала года он вырос на 2,3 триллиона рублей, при этом с 1 июля 2020 года — на 4,06 триллиона.

Как сообщает 1prime.ru, в начале июля сообщалось, что с неплательщиков в России планируют взыскать почти полтриллиона рублей в пользу банков — это на треть больше, чем в 2020 году.