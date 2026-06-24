ЦБ РФ впервые оценил уровень удовлетворенности граждан и бизнеса платежными услугами и рассчитал индекс цифровизации национальной платёжной системы.

В материалах Центрального Банка отмечается, что согласно опросу регулятора, общий уровень удовлетворенности бизнеса составил 40%. Наиболее высоко были оценены сценарии расчётов с контрагентами и сотрудниками (52%). Уровень удовлетворенности зарплатными проектами составил 43%, трансграничными платежами с контрагентами - 12%.

Расчётно-кассовое обслуживание у представителей бизнеса в целом характеризуется относительно невысоким уровнем удовлетворенности (25%). Это может быть обусловлено тем, что бизнес сталкивается с непрозрачной тарифной политикой банков, в том числе в части эквайринговых комиссий, а также со сложностями при открытии и ведении расчётных счетов, например, с ограничениями и блокировками по требованию законодательства, в связи с мерами по предупреждению мошенничества, а также из-за внутренних регламентов банков, отмечает ЦБ.

Общий уровень удовлетворенности граждан платёжными услугами достиг 71%. Высокие оценки получили сценарии переводов (82%), оплаты в магазине (79%), оплаты в интернете (73%) и оплаты связи (71%). При этом граждане недостаточно удовлетворены удобством оплаты жилищно-коммунальных услуг (64%), образовательных (62%) и государственных услуг (68%). Это связано с тем, что при оплате картой необходимо вводить ее полные реквизиты, подтверждать операцию кодом.

Наиболее высоко гражданами были оценены способы оплаты в один клик, такие как переводы по номеру телефона, в том числе по Системе быстрых платежей (СБП) - 84%, платежи касанием телефона (82%), а также по биометрии (73%) и QR-кодам (72%). Удовлетворенность платежами через электронные кошельки составила 71%, через приложения банков - 69%, платежными картами, в том числе по реквизитам карты - 67%.

Опрос проводился с 16 февраля по 23 марта 2026 года во всех регионах России, в нём приняло участие более 10 тысяч граждан и более 1 тысячи представителей бизнеса.

Эту оценку Банк России планирует проводить ежегодно, а полученные результаты помогут регулятору точнее определять направления дальнейшего развития платежного рынка, позволят и дальше повышать удобство для потребителей, доверие к платежным услугам и стимулировать инновации, говорится в сообщении ЦБ.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».