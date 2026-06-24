ДОСТАВКА ЦВЕТОВ: КАК ПОРАДОВАТЬ БЛИЗКИХ В ЛЮБОЙ ДЕНЬВ мае годовая инфляция в Мурманской области не изменилась, но была выше, чем в целом по стране
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 14:30

Общий уровень удовлетворенности граждан платёжными услугами достиг 71%

ЦБ РФ впервые оценил уровень удовлетворенности граждан и бизнеса платежными услугами и рассчитал индекс цифровизации национальной платёжной системы.

В материалах Центрального Банка отмечается, что согласно опросу регулятора, общий уровень удовлетворенности бизнеса составил 40%. Наиболее высоко были оценены сценарии расчётов с контрагентами и сотрудниками (52%). Уровень удовлетворенности зарплатными проектами составил 43%, трансграничными платежами с контрагентами - 12%.

Расчётно-кассовое обслуживание у представителей бизнеса в целом характеризуется относительно невысоким уровнем удовлетворенности (25%). Это может быть обусловлено тем, что бизнес сталкивается с непрозрачной тарифной политикой банков, в том числе в части эквайринговых комиссий, а также со сложностями при открытии и ведении расчётных счетов, например, с ограничениями и блокировками по требованию законодательства, в связи с мерами по предупреждению мошенничества, а также из-за внутренних регламентов банков, отмечает ЦБ.

Общий уровень удовлетворенности граждан платёжными услугами достиг 71%. Высокие оценки получили сценарии переводов (82%), оплаты в магазине (79%), оплаты в интернете (73%) и оплаты связи (71%). При этом граждане недостаточно удовлетворены удобством оплаты жилищно-коммунальных услуг (64%), образовательных (62%) и государственных услуг (68%). Это связано с тем, что при оплате картой необходимо вводить ее полные реквизиты, подтверждать операцию кодом.

Наиболее высоко гражданами были оценены способы оплаты в один клик, такие как переводы по номеру телефона, в том числе по Системе быстрых платежей (СБП) - 84%, платежи касанием телефона (82%), а также по биометрии (73%) и QR-кодам (72%). Удовлетворенность платежами через электронные кошельки составила 71%, через приложения банков - 69%, платежными картами, в том числе по реквизитам карты - 67%.

Опрос проводился с 16 февраля по 23 марта 2026 года во всех регионах России, в нём приняло участие более 10 тысяч граждан и более 1 тысячи представителей бизнеса.

Эту оценку Банк России планирует проводить ежегодно, а полученные результаты помогут регулятору точнее определять направления дальнейшего развития платежного рынка, позволят и дальше повышать удобство для потребителей, доверие к платежным услугам и стимулировать инновации, говорится в сообщении ЦБ.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:30«Этому быть!». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Общий уровень удовлетворенности граждан платёжными услугами достиг 71%-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: число обращений жителей в соцсетях за неделю снизилось на 18%-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять