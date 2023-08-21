Общий вылов водных биоресурсов российскими рыбаками к 17 августа 2023 года вырос на 13%

Общий вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями с начала 2023 года по состоянию на 17 августа составил более 3,5 млн тонн (с учётом добычи 42,7 тысячи тонн во внутренних водных объектах), что на 13% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» (ЦСМС), на Северном бассейне общий вылов водных биоресурсов составил 317,8 тысячи тонн. В отчётный период добыто 191,8 тысячи тонн трески, 53,7 тысячи тонн пикши (+2,1 тысячи тонн), 23 тысячи тонн мойвы (+0,4 тысячи тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 345,6 тысячи тонн (+7% к уровню соответствующего периода 2022 года), в том числе в зонах иностранных государств выловлено 164,3 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 181,3 тысячи тонн (+43,5%).