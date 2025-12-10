Обстановка в арктическом регионе остаётся непростой с тенденцией к ухудшению - главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев

9 декабря в Санкт-Петербурге начал работу юбилейный XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова. В течение двух дней более 2000 представителей власти, бизнеса, науки и общественных организаций будут искать ответ на ключевой вопрос: как придать ускорение арктическим проектам?

Под девизом «Арктика в действии» участники форума обсудят весь спектр вопросов развития макрорегиона — от технологий и логистики до экологии и поддержки коренных народов. В программе запланировано 40 сессий по 8 тематическим трекам с участием более 400 спикеров.

Обстановка в Арктике остается непростой. Об этом заявил вчера главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев на пленарном заседании форума. Он отметил, что Артика – регион возможного будущего конфликта.

«Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остаётся непростой с тенденцией к ухудшению», – сказал Моисеев.

Активность НАТО в Арктике за последние пять лет выросла на 40%, отметил главком ВМФ. По его словам, речь идёт о количестве проводимых учений, интенсивности ведения воздушной разведки, общем наращивании военного потенциала.

Со своей стороны Россия намерена развивать Военно-морской флот в рамках долгосрочной стратегии его развития до 2050 года. Значительное внимание уделяется стратегическим ядерным силам флота в Арктике, готовность которых составляет 100%.

«Для Военно-морского флота является прямой обязанностью защита законно принадлежащих России северных территорий, обеспечение реализации национальных интересов в Арктической зоне Российской Федерации и её военной безопасности», — сказал Александр Моисеев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558384/#&gid=1&pid=6