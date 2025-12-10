В Мурманской области увеличилась доля убыточных организацийСтартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году
Обстановка в арктическом регионе остаётся непростой с тенденцией к ухудшению - главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев

9 декабря в Санкт-Петербурге начал работу юбилейный XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» имени А. Н. Чилингарова. В течение двух дней более 2000 представителей власти, бизнеса, науки и общественных организаций будут искать ответ на ключевой вопрос: как придать ускорение арктическим проектам?

Под девизом «Арктика в действии» участники форума обсудят весь спектр вопросов развития макрорегиона — от технологий и логистики до экологии и поддержки коренных народов. В программе запланировано 40 сессий по 8 тематическим трекам с участием более 400 спикеров.

Обстановка в Арктике остается непростой. Об этом заявил вчера главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев на пленарном заседании форума. Он отметил, что Артика – регион возможного будущего конфликта.

«Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остаётся непростой с тенденцией к ухудшению», – сказал Моисеев.

Активность НАТО в Арктике за последние пять лет выросла на 40%, отметил главком ВМФ. По его словам, речь идёт о количестве проводимых учений, интенсивности ведения воздушной разведки, общем наращивании военного потенциала.

Со своей стороны Россия намерена развивать Военно-морской флот в рамках долгосрочной стратегии его развития до 2050 года. Значительное внимание уделяется стратегическим ядерным силам флота в Арктике, готовность которых составляет 100%.

«Для Военно-морского флота является прямой обязанностью защита законно принадлежащих России северных территорий, обеспечение реализации национальных интересов в Арктической зоне Российской Федерации и её военной безопасности», — сказал Александр Моисеев.

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
