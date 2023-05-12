Обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем – заявление Министерства обороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации 11 мая вечером опубликовало заявление, в котором говорится, что «распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности.

По состоянию на 22.00 11 мая 2023 г. на Купянском направлении активные действия не ведутся. В течение дня «Западной» группировкой войск пресечены действия трёх диверсионно-разведывательных групп противника.

На Красно Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.

На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск.

Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.

В настоящее время идёт бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несёт существенные потери в живой силе и технике.

На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся.

Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем».

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