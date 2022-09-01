Обстановка в районе Запорожской атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем

Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих.

Министерства обороны Российской Федерации 1 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщает vk.com/mil, утром 1 сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

В 6 часов 20 минут на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек. Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции.

Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолёты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы.

Около семи часов утра подразделениями российских вооруженных сил пресечена ещё одна попытка высадки десанта для захвата атомной электростанции. В нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российскими вооруженными силами две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены.

Начиная с 8 часов утра киевским режимом заблокирован проезд миссии экспертов МАГАТЭ с подконтрольной территории на Запорожскую атомную электростанцию. Украинской артиллерией ведутся обстрелы территории Запорожской АЭС, места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка, а также маршрута их движения в Энергодар. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС.

Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем.

В течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.

Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составили свыше пятидесяти человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено.

Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ликвидировано свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники. Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки, отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено четыре пункта управления в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах. В районах Часов Яр и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два пункта управления ВСУ беспилотными летательными аппаратами. В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М777. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожской области, Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково Николаевской области, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Коломийцы Днепропетровской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области.

Также перехвачено: одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе Безымянное в Херсонской области и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО «HIMARS», в районах Музыковка, Знаменка, Веселое, Каменка, Дарьевка, Новая Каховка, Берислав, Днепряны и Томарино.

В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбито две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США.

Фото и видео : https://vk.com/mil