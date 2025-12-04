Обстоятельства и причины тяжёлого несчастного случая с продавцом магазина в Мурманске расследуются Гострудинспекцией региона

В Гострудинспекцию в Мурманской области из АО «Тандер» поступило извещение о тяжёлом несчастном случае, произошедшем в конце прошлой недели в магазине «Магнит». Согласно полученной информации при попытке задержать посетителя магазина, не оплатившего товар, продавец получил травму головы.

Сотрудники магазина вызвали Скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего в больницу. Учитывая, что случай произошёл с работником, обстоятельства и причины происшествия подлежит расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда, сообщили в ведомстве.

А в ночь с 1 на 2 декабря машинист насосных установок ООО «Мурманскводоканал» был обнаружен без признаков жизни в одном из бытовых помещений водопроводной насосной станции в п. Видяево.

- Обстоятельства и причины происшествия выясняются, - сообщил руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

