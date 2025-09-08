Обсудили актуальные вопросы: губернатор провёл встречи с жителями и главой Ловозерского округа

Губернатор Андрей Чибис в рамках рабочего визита в Ловозерский округ провёл встречу с жителями, в ходе которой обсудил наиболее актуальные вопросы развития территории.

Среди тем – жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. Губернатор поручил местным властям в кратчайшие сроки провести полную инвентаризацию пустующих квартир в жилом фонде Ревды, подчеркнув, что точный реестр такого жилья необходим.

Отдельное внимание было уделено проблеме газификации округа. Андрей Чибис проинформировал собравшихся о ходе работ в рамках федеральной программы и заверил, что этот вопрос остаётся на особом контроле регионального правительства.

Важной частью дискуссии стала кадровая политика, особенно в социальной сфере. Глава региона рассказал о реализации программы «Земский учитель» в Мурманской области, которая призвана привлечь педагогические кадры в сельскую местность. Он отметил, что поддержка педагогов, которые решают переехать для работы в посёлки, является приоритетом, и что качественное образование для детей должно быть доступно в отдаленных от областного центра населённых пунктах.

Также была затронута тема подготовки специалистов для ключевых отраслей экономики Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис сообщил о работе по укреплению взаимодействия между горнодобывающими предприятиями и учреждениями среднего профессионального образования. Он резюмировал, что для горной промышленности необходимы квалифицированные кадры, и что система обучения выстраивается таким образом, чтобы молодые специалисты приходили на предприятия.

«Северяне видят и ценят те позитивные изменения, которые происходят в их округе. Это не просто слова — это реальное признание общего труда. Самый эмоциональный и искренний отклик вызвал вопрос о том, есть ли у наших городов это будущее. Ответ — однозначно «да!». Потому что здесь живут трудолюбивые, сильные духом люди, которые хотят работать и созидать на своей земле. Были и сложные, чувствительные темы. Жители спрашивали о наболевшем, о том, что их тревожит. Но что самое главное — все вопросы были заданы абсолютно конструктивно, с пониманием и желанием вместе найти решение. Хочу отдать должное атмосфере этой встречи. Она была по-настоящему рабочей, деловой, Люди не просто пришли с претензиями — они пришли с готовностью к диалогу», – отметил глава региона в завершении встречи.

По итогам диалога губернатор дал ряд поручений профильным ведомствам и главе округа Евгению Магомаеву, взяв на личный контроль их исполнение.

В ходе рабочей поездки губернатор Андрей Чибис провёл и двустороннюю встречу с главой Ловозерского округа Евгением Магомаевым, стороны подвели итоги реализации ряда важных социальных и инфраструктурных проектов и наметили вектор дальнейшего сотрудничества.

Губернатор, обращаясь к главе округа, поблагодарил команду за проделанную большую работу и обозначил ключевые направления, требующие особого внимания.

«Когда люди обращаются к нам за помощью, особенно в вопросах, связанных со здоровьем, очень важно проявить настоящую человеческую чуткость и участие. Каждый такой запрос заслуживает самого внимательного рассмотрения и поиска персонального решения», – отметил Андрей Чибис.

Отдельным поручением глава региона обязал оказывать всестороннюю поддержку гражданам, которые находятся в поиске работы в связи с реорганизацией учреждений, активизировав взаимодействие с Центрами занятости. Также была поставлена задача обеспечить качественное и своевременное завершение всех текущих проектов.

Со своей стороны, глава Ловозерского округа Евгений Магомаев выразил благодарность за пристальное внимание к развитию территории, сделав особый акцент на решение на одной из самых болезненных проблем — обеспечению бесперебойного водоснабжения Ревды. Глава округа напомнил, что прошлой зимой посёлок пережил две серьёзные аварии.

«Благодаря вашим скоординированным действиям и, в первую очередь, вашему стратегическому поручению, нам удалось найти решение на региональном уровне, ситуацию удалось не только стабилизировать, но и начать масштабную модернизацию коммуникаций. В настоящее время проводится обновление инфраструктуры и внедряется современная система интернет-мониторинга для предотвращения аварий в будущем», — сказал глава округа.

Также Евгений Магомаев подтвердил, что вопросы жителей, касающиеся непосредственной деятельности муниципальной власти, уже взяты в работу и будут детально проработаны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552972/#&gid=1&pid=13