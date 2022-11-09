Обсудили вопросы использования методики и технологий биржевой торговли на товарном рынке для топливного обеспечения региона

С целью снижения затрат, связанных с приобретением мазута теплоснабжающими организациями, вчера при поддержке ФАС России на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи прошло совещание с участием правительства Мурманской области и руководителей крупнейших энергетических предприятий региона.

Основными вопросами обсуждения были использование методики и технологий биржевой торговли на товарном рынке для топливного обеспечения региона.

Заместитель губернатора Алексей Лыженков отметил особенности работы с основными поставщиками нефтепродуктов в регион, важность развития сотрудничества с ведущей товарной биржей страны и внедрения новейших электронных форматов торговли. По его словам, это позволит обеспечить страхование рисков на данном рынке, повысить прозрачность ценообразования и логистики.

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Елена Цышевская обратила внимание на важность биржевой торговли в развитии товарного рынка, реализацию антимонопольной политики, а также значение нормативов биржевой реализации на рынке нефтепродуктов, которые установлены для доминирующих производителей топлива.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Антон Карпов представил новые технологии биржи на этом направлении. В частности, он коснулся проекта оператора товарных поставок с участием ОАО «РЖД» - технология призвана сделать максимально прозрачным движение биржевого товара от покупателя до конечного потребителя и позволяет обеспечить контроль доставки нефтепродуктов, отгружаемых по биржевым договорам.

Участникам была продемонстрирована работа системы электронных торгов (СЭТ Биржи, ход торговой сессии «Нефтепродукты»).

Фото: https://gov-murman.ru