В Москве состоялась рабочая встреча председателя Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко и первым заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Демченко. Стороны обсудили вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи жителям Заполярья, а также финансовое обеспечение программы ОМС за счёт средств субвенции для обеспечения системы здравоохранения с учётом северных территорий и арктических субъектов.

«Одна из ключевых тем, которую мы обсудили – финансирование арктических территорий с учётом особенностей и специфики. Здравоохранение в Арктике необходимо выводить на новый качественный уровень, менять принципы финансирования. Предложения по этой теме разрабатываются», – отметила Татьяна Кусайко.

«Субвенция для региона на 2022 год утверждена в размере 18922 млн рублей с ростом к предыдущему году на 6,9%, она обеспечивает стоимость Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы. В рамках опережающего авансирования в марте текущего года бюджету ТФОМС Мурманской области направлено 1029,2 млн рублей для оплаты медицинского оборудования, лекарственных препаратов, медицинского инструментария, медицинских изделий, реактивов и химикатов, расходных материалов, в том числе имплантируемых медицинских изделий, включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе по уже заключенным контрактам на 2022 год», — сообщила Оксана Демченко.

Председатель фонда отметил, что особенности региона, зависящие от климатических и географических условий, плотности и расселения населения, доли сельских населенных пунктов, удаленности территорий, транспортной доступности и других причин, учтены в размере субвенции, которую передают из бюджета ФОМС бюджетам территориального органа на финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования.

Также в 2022 году в соответствии с распоряжением правительства РФ в ТФОМС Мурманской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи застрахованным лицам, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, в рамках реализации территориальных программ ОМС поступило 56,2 млн рублей.

Кроме того, для обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения новой коронавирусной инфекции COVID-19 из средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области в мае 2022 года направлено 87,3 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, председатель Федерального Фонда ОМС поблагодарил Татьяну Кусайко и Оксану Демченко за конструктивные предложения. В результате встречи были намечены пути сотрудничества по повышению качества и доступности медицинских услуг, укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения региона.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.



