В ходе рабочей встречи губернатора Андрея Чибиса и депутата Государственной Думы от Мурманской области Татьяны Кусайко обсуждались перспективные инициативы по развитию системы здравоохранения в регионе. Ключевыми темами стали предложения по расширению регионального календаря прививок и реализация совместных медицинских программ с градообразующими предприятиями Кольского полуострова.

Так, парламентарий предложила к реализации пилотный проект по вакцинации детей против менингококковой инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ). Татьяна Кусайко отметила, что менингококковая инфекция представляет серьёзную угрозу для здоровья северян. В 2024 году в России зарегистрировано 694 случая заболевания. А вакцинация против ВПЧ позволит предотвратить до 42 случаев смертей от онкологических заболеваний. Проект планируется реализовать при поддержке компаний «ЕвроХим» и «Норникель». Для запуска необходима дополнительная проработка документации и заключение соглашения с промышленными предприятиями региона.

Особое внимание участники встречи уделили программе «ДНК педиатрия», которая будет внедряться совместно с АО «Ковдорский ГОК». Проект предусматривает генетическое тестирование и индивидуальное медицинское сопровождение более 1700 детей сотрудников предприятия. Программа позволит выявлять предрасположенность к серьёзным заболеваниям на ранних стадиях и разрабатывать персонализированные планы профилактики.

Ещё одной важной инициативой стало совмещение периодических медосмотров работников с диспансеризацией на базе Ковдорской больницы. Такой подход позволит оптимизировать расходы работодателя и системы ОМС, исключить дублирование исследований и повысить эффективность профилактических мероприятий. В настоящее время ведётся подготовка необходимых документов и согласование графика осмотров.

В рамках встречи парламентарий доложила итоги работы в Государственной Думе. Татьяна Кусайко отметила, что по итогам весенней сессии Госдумы было принято 354 закона. В свою очередь, депутат Госдумы от Мурманской области стала соавтором 14 законов.

«Одно из ключевых направлений работы Государственной Думы – поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Всего было принято 139 законов, с начала года – 15», — рассказала Татьяна Кусайко.

По словам парламентария, одним из важных решений стало наделение гражданских жён правом получать меры соцподдержки в случае гибели участника СВО. Они могут быть предоставлены лицу, в отношении которого установлен факт совместного проживания с участником СВО не менее трёх лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о призыве на военную службу, в том числе по мобилизации, при наличии у них общего несовершеннолетнего ребёнка, а также при соблюдении соответствующих требований законодательства. Факт совместного проживания и ведения общего хозяйства будет устанавливать суд.

Ещё один важный закон запретил продавать несовершеннолетним энергетические тонизирующие напитки. Его Госдума приняла ещё в прошлом году.

«Мурманская область в этом плане показательный регион: у нас такой запрет по вашей инициативе, Андрей Владимирович, действует уже с 2022 года. Но в этом году мы усилили позицию и приняли изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь продажа энергетиков детям обернётся серьёзным штрафом — от 50 до 500 тысяч рублей», — подчеркнула парламентарий.

Также Татьяна Кусайко поддержала новый законопроект о дополнительном финансировании лекарств для пациентов с тяжёлыми и редкими болезнями. Согласно документу, федеральный бюджет сможет помогать регионам, у которых не хватает денег на лечение таких заболеваний. Так, в России насчитывается около 21 тысячи людей с редкими заболеваниями. Годовое лечение одного пациента обходится в среднем в 2,76 млн рублей. В Мурманской области зарегистрировано 163 человека с такими диагнозами.

«Предложенные проекты имеют большое значение для укрепления здоровья жителей Мурманской области и всей страны, особенно детей. Благодарю Татьяну Алексеевну за плодотворную работу, выдвижение важных законопроектов в сфере охраны здоровья граждан. А наших промышленных партнеров — за готовность участвовать в этих знаковых социальных инициативах», — отметил Андрей Чибис по итогам встречи.

