Обсуждался вопрос об увеличении количества вольеров в приюте для размещения и содержания бездомных животных

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера встретился с представителями зоозащитных организаций Мурманска. На встрече обсуждался вопрос об увеличении количества вольеров в приюте для более комфортного размещения и содержания животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам.

– Мы понимаем, что безнадзорных животных, которые нуждаются в передержке и уходе, становится больше. Поэтому мы ещё в прошлом году с правительством Мурманской области на летний период 2021 года запланировали расширение базы вольеров нашего городского предприятия по содержанию и уходу за животными, – рассказал Евгений Никора. – Также мы обсудили участие общественных организаций в реализации муниципальных контрактов по отлову и содержанию животных.