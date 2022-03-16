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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.22 16:30

Обсуждение актуальной арктической повестки в интересах жителей региона продолжится в рамках председательства России в Арктическом совете

В соответствии с решением оргкомитета VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» повестка форума, который ранее был запланирован на 11-13 апреля, будет обсуждаться в рамках предстоящих мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021 – 2023 гг.

«Несмотря на изменение формата проведения форума, мы продолжим обсуждение актуальной повестки арктических территорий в интересах всех арктических стран и выработку механизмов мирного, стабильного и устойчивого развития в северных широтах в рамках предстоящих мероприятий председательства России в Арктическом совете», – заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО, председатель оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Юрий Трутнев.

«Существующие сегодня конъюнктурные подходы представителей арктических стран препятствуют развитию сотрудничества в регионе. При этом Россия выражает готовность к возобновлению диалога в интересах жителей Арктики, обеспечения устойчивого социально-экономического развития и защиты окружающей среды», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, опубликованная деловая программа Форума включает пять тематических блоков: «Экономическое развитие», «Комфортные условия для жизни в Арктике», «Развитие логистики в Арктике», «Экология и климат в Арктике», «Наука и образование». Повестка этих треков будет рассмотрена на саммитах, круглых столах и научно-практических конференциях в рамках председательства в 2022-2023 гг. Ближайшее мероприятие – Международный семинар по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики – состоится 17–18 марта в Санкт-Петербурге.

«Все мероприятия российского председательства, кроме официальных встреч Арктического совета и его вспомогательных органов, планируется проводить в соответствии с утвержденным графиком. Председательство России будет переориентировано на решение национальных задач развития своих северных территорий при сбалансированном сочетании социального, экономического и экологического измерений», – подчеркнул председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Напомним, подробная информация о мероприятиях, проходящих в рамках председательства России в Арктическом совете размещается в официальных аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» vk.com/arctic_on и «Telegram» t.me/arcticonofficial.

 

 

Фото: https://vk.com/arctic_on?z=photo-211595036_457239025%2Fwall-209552249_329

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