Обучающие семинары для специалистов по работе с молодежью прошли в Мурманской области

В Мурманске и Кандалакше состоялись обучающие семинары по профилактике правонарушений среди молодежи, организованные региональным министерством спорта и молодёжной политики.

В рамках семинаров участники познакомились с инструментами фильтрации контента в интернете, идентификацией противоправного или манипулирующего контакта, инструментами организации тематических проектов. Кроме того, в рамках семинаров участники сформировали основной пул потребностей молодежи и подростков, реализуемых через деструктивное поведение, и разработали ряд конструктивных решений, удовлетворяющих эти потребности.

Как сообщает Министерство спорта и молодёжной политики, обучение прошли специалисты отделов по делам молодёжи, образования, культуры, а также подведомственных им учреждений: педагоги, специалисты по работе с молодежью, социальные педагоги и психологи из ЗАТО Александровск, ЗАТО пос. Видяево, ЗАТО Заозерск, городов Мурманск, Кандалакша, Апатиты, Кировск, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, Ковдор, гп Умба и сп. Ловозеро.

В ходе проведения семинаров были использованы тренинговые упражнения, состоялся их методический разбор, прошли групповые дискуссии, мини-лекции и мультимедиа-презентации.

Все участники были обеспечены средствами индивидуальной защиты и раздаточными материалами.