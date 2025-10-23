Обучающиеся мончегорской школы №5 посетили образовательный центр «Уникум»

Ученики школы №5 им. Семёнова-Тян-Шанского посетили уникальный образовательный центр «Уникум», созданный в лицее имени В.Г. Сизова, где приняли участие в занятии по программе «Лаборатория юного химика».

Под руководством педагога Марии Товстюк ребята смогли познакомиться с современными научными приборами и технологиями, открывающими новые горизонты для научных исследований.

Особое впечатление на школьников произвели две инновационных установки: гидропонная система, которая позволяет выращивать растения без земли, и мощный цифровой микроскоп, позволяющий изучать невидимый глазу микромир.

Как сообщает администрация города Мончегорска, подобные экскурсии пробуждают интерес школьников к науке и познанию окружающего мира. Создание интерактивного пространства стало возможным благодаря участию лицея в программе «Арктическая школа», инициированной губернатором региона Андреем Чибисом и компании «Норникель».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532680/#&gid=1&pid=9