Обучающиеся Мурманской области совместно с ветеранами специальной военной операции приняли участие в военно-патриотическим диктанте

II ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант» прошла по всей стране. К акции присоединились юные северяне, а также ветераны специальной военной операции.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, участники искали ответы на непростые вопросы о прошлом и настоящем российской истории, государственной символике, исторических фактах, именах и датах, технике и памятниках архитектуры.

Почётными гостями на центральной площадке проведения диктанта в Центре опережающей профессиональной подготовки стали ветераны специальной военной операции и представители филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Мурманской области: Олег Конышев – ветеран боевых действий, стрелок, санинструктор, участник освобождения Лисичанска; Сергей Ильин-Непомнящий – ветеран боевых действий, кавалер медали «За Отвагу», командир штурмового отделения добровольческого отряда; Николай Дмитриенко – ветеран боевых действий, председатель правления Мурманской региональной организации Российский союз ветеранов Афганистана «Общероссийская общественная организация ветеранов войны в Афганистане», заместитель руководителя филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Мурманской области. Они оценили интересные вопросы и предложили проводить такие акции в школах чаще, чтобы ребята в такой форме изучали историю родной страны.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, всего на территории региона было организовано 43 очные площадки, участие в диктанте приняли более 1200 человек, около 3300 человек на 79 площадках ответили на вопросы в дистанционном формате. На большинстве очных площадках в качестве почётных гостей присутствовали социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества» и ветераны специальной военной операции.

Все, кто не успел принять участие в диктанте очно, могут сделать это до 12 декабря, зарегистрировавшись на официальном сайте акции.

Фото: https://gov-murman.ru