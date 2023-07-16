Обучающий семинар для специалистов в сфере молодёжной политики «Молодая Арктика» прошёл в рамках VIII Арктического фестиваля «Териберка»

Организаторы мероприятия подготовили обширную программу, которая включает в себя рассказ о ключевых проектах Федерального агентства по делам молодёжи; обсуждение механизмов развития молодёжного предпринимательства; мастер-класс «Блогеры на связи» и многое другое.

Депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов принял участие в мероприятии в качестве почетного гостя.

- Главная цель семинара – повышение профессионального уровня специалистов, реализующих молодёжную политику в Мурманской области, - отметил парламентарий. – Безусловно, в современном, постоянно меняющемся мире необходимо искать новые и совершенствовать уже существующие формы и методы работы с молодёжью. Региональные власти заинтересованы в том, чтобы молодые люди оставались в Мурманской области, жили, учились и работали в Заполярье. Для этого нужно, чтобы они могли здесь реализовать свои интересные идеи, проекты, инициативы.

Также в рамках арктического фестиваля была организована дискуссионная площадка «Диалоги», где участники обсудили необходимые критерии для создания национальных маршрутов в Арктике, планы сотрудничества в развитии межрегиональных маршрутов, единые инструменты развития туризма в регионах АЗРФ, синхронизацию стратегий, роль муниципалитетов в рамках развития туризма в субъекте.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28272/