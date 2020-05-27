Обучающийся детского технопарка «Кванториум-51» стал призёром Всероссийской научно-практической конференции «Человек-Земля-Вселенная»

Всероссийская научно-практическая конференция «Человек-Земля-Вселенная» состоялась в Москве в апреле 2020 года. Школьники со всей России приняли в ней участие, представив свои проекты и исследовательские работы.

Ребята от 10 до 17 лет соревновались в 11 номинациях. Воспитанник Биоквантума центра «Лапландия» Егор Дегтярев исследовал способность одноклеточной водоросли хлореллы утилизировать соединения азота.

В младшей возрастной группе в направлении «Геоэкология» Егор со своей работой занял 2-е место.