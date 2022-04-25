Обучающую программу «Азбука предпринимательства» в Кандалакше прошли 17 северян

В Кандалакше в центре «Мой бизнес» завершился очередной этап региональной обучающей программы «Азбука предпринимательства». В течение курса 17 участников изучали азы предпринимательства и юридические аспекты, финансовое планирование, обсуждали необходимость стартового капитала и его источники, работали в группах, планировали аспекты дальнейшего развития собственного бизнеса и создали план совместных действий.

Среди проектов, которые развивают участники курса, – туристические услуги, химчистка, чай из иван-чая, мотошкола и многое другое. По словам предпринимателей, в результате курса они получили новые навыки, зарядились энергией для создания собственного дела, разработали бизнес-план. Каждый также получил сертификат о прохождении обучения.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/