Обучение или инструктаж по информационной безопасности в течение последнего года проводила каждая вторая компания

Офисные сотрудники оценивают свой уровень знаний в сфере информационной безопасности в среднем на четвёрку. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и «МТС Линк» по итогам опроса, в котором участвовали представители 1000 компаний и 1600 имеющих работу офисных сотрудников, чьи обязанности связаны с получением и/или распространением информации и персональных данных.

3 из 10 работодателей утверждают: в их компаниях инструктаж или обучение по информационной безопасности проводилось в течение последнего полугодия. В каждой пятой организации — от 6 до 12 месяцев назад. В 2022—2023 годах обучали персонал основам кибербезопасности в каждой десятой компании. Более 2 лет назад — в 2% организаций. Каждый одиннадцатый представитель бизнеса сообщил, что подобного обучения еще ни разу не проводилось. Каждый четвёртый затруднился с ответом.

Согласно опросу офисных сотрудников, 36% из них прошли инструктаж по защите информации менее 6 месяцев назад, 20% — от полугода до года назад, 7% — более года, а 3% — более 2 лет назад. Каждый пятый утверждает, что никогда не проходил обучения основам информационной безопасности.

Интересно, что офисные работники в целом достаточно высоко оценивают свои знания и навыки в сфере защиты информации и персональных данных — на 3,9 по 5-балльной шкале (где 1 — очень плохо, а 5 — отлично). Однако примечателен тот факт, что явно более уверенно чувствуют себя те, кто проходил обучение менее 6 месяцев назад: их средняя оценка собственной компетентности в сфере кибербезопасности 4,2 балла. Для сравнения, у прошедших обучение более года назад средняя оценка — уже 3,8 балла, у ни разу не проходивших — всего 3,4 балла.

Время проведения опроса: 27 ноября — 11 декабря 2024 года.