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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.20 12:15

Обучение первых мурманских профессиональных дорожников находится на контроле регионального Минтранса

В рамках рабочей встречи министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин с проректором Мурманского государственного технического университета Викторией Яценко обсудили перспективные направления сотрудничества.

«Этой осенью на базе университета начинается обучение первых дорожников. Для нашего региона это важная веха в развитии своего кадрового потенциала в одной из самых значимых сфер обеспечения жизни людей и экономики, – отметил Артем Гришин. – Продолжаем также обсуждать принципы дальнейшего долгосрочного взаимодействия с учетом потребностей и вуза, и экономики Заполярья».

Министерство также ведет подготовку к заключению трехстороннего соглашения с МГТУ и ведущим национальным транспортным вузом – Российским университетом транспорта (МИИТ), который является передовым межтранспортным и общетранспортным научно-образовательным центром.

По словам Виктории Яценко, до 30 октября включительно у всех желающих еще остается шанс попасть на заочное обучение в МГТУ по направлению подготовки «Автомобильные дороги».

«Мы планируем развитие университета путем введения новых и востребованных направлений. Конструктивное взаимодействие с коллегами из министерства для нас – необходимая составляющая нужной трансформации учебных программ, а также уникальная возможность использование практической базы, в том числе дорожных лабораторий», – подчеркнула проректор по учебной работе.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в этом году губернатор Андрей Чибис представил проект трансформации МГТУ, который был признан лучшей региональной практикой по итогам защиты проектов участниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ. Проект также поддержал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, который в свою очередь принял предложение главы субъекта возглавить наблюдательный совет университета.

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