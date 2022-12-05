Обучение волонтёров сестринскому делу для работы в зоне СВО стартовало в Коле

Занятие для 30 волонтёров провели врачи и медсёстры Кольской центральной районной больницы. Участники мероприятия узнали всё о сердечно-легочной реанимации и опробовали свои навыки на медицинских манекенах.

«Оказаться в экстренной ситуации без помощи – страшно. Так же, как и самому не справиться и допустить чью-то смерть, особенно если речь идёт о близких. При этом освоить способы спасения в экстренных случаях и оказания первой доврачебной помощи может практически любой человек. Правильно оказанная первая помощь не только дает пострадавшему шанс выжить, но и улучшает прогноз после дальнейшего лечения - помогает избежать инвалидности, сохраняет качество жизни. Смерть от отсутствия дыхания и кровообращения наступает в течение 3-5 минут, поэтому всегда в первую очередь нужно восстанавливать эти жизненно важные функции. Главное - определить, что угрожает жизни пострадавшего больше всего, и последовательно устранять факторы, ориентируясь на уровень опасности.

Конечно, для оказания помощи вы должны быть уверены в своих силах, сомнения и размышления тут не приветствуются. А если вы пройдёте обучение на курсах Высшей партийной школы, то уверенность придёт, поскольку вы будете чётко понимать, что именно вы делаете, почему нужно делать именно так, какого результата вы добиваетесь и какие последствия повлекут за собой ваши действия», - прокомментировал и.о. заместителя главного по медицинской части Кольская ЦРБ Александр Вохминов.

«Федеральный проект «Здоровое будущее» расширяется и наполняется новыми инициативами. В рамках народной программы партия «Единая Россия» планирует охватить обучением правилам оказания первой помощи как можно больше населения. Это очень важно, так как качественная помощь может спасти жизнь человека. В Мурманской области более 200 волонтёров выразили желание научиться сестринскому делу», - рассказала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

«Соблюдение порядка проведения сердечно-легочной реанимации значительно увеличивает шансы спасения каждого пациента», - рассказала преподаватель Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения Татьяна Олейник.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/obuchenie-volontyorov-sestrinskomu-delu-dlya-raboty-v-zone-svo-startovalo-v-kole