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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.23 15:00

Обустройство элементов безопасности дорожного движения – важная составляющая работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

По данным ГИБДД, на автомобильных дорогах Мурманской области продолжает снижаться количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. Важную роль в этом играют мероприятия, проводимые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Региональные дорожные ведомства работают в тесном взаимодействии с ГИБДД: выявляют места концентрации ДТП и потенциальные аварийно-опасные участки дорог, решают вопросы о необходимости обустройства дорог техническими элементами безопасности – дорожные знаки, разметка, ограждения и направляющие устройства (сигнальные столбики, тумбы, маячки безопасности) и т.д. Благодаря этому вероятность возникновения аварийных ситуаций минимизируется, а вот значительно уменьшить риск попасть в аварию можно только при обязательном соблюдении правил всеми участниками дорожного движения», — министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Для повышения безопасности дорожного движения работы на объектах нацпроекта, как правило, проводятся комплексно: подрядчики не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.

Одним из эффективных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения является организация качественного наружного освещения. В этом году планируется осветить участки дорог Кола – Мурмаши и Кола – Выходной.

Устройство шумовых полос запланировано на автомобильной дороге Кола – Мурмаши, на опасных участках трасс Кола – Мурмаши и Мишуково – Снежногорск запланирована установка разделительных дорожных сигнальных столбиков, которые из-за наличия светоотражающих элементов и яркого белого корпуса заметны в тумане и темное время суток, позволяют водителям ориентироваться по полосам движения.

Дорожные знаки будут обновлены на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, автоподъезде к селу Териберка, дорогах Кола – Зверосовхоз, Мишуково – Снежногорск и Пиренга – Ковдор. Новые дорожные знаки и указатели также запланированы в районе моста через ручей Верес и мостового перехода через р. Эйнч.

Дорожные ограждения барьерного типа являются неотъемлемой частью системы обустройства современных дорог, обеспечивающей необходимый уровень безопасности дорожного движении. В рамках дорожного проекта устройство барьерных ограждений запланированы на участке реконструкции мостового перехода через р. Эйнч,в районе ремонта моста через р. Средняя и моста через р. Малая Средняя.

Так же в этом году запланировано нанесение более 17 тысяч погонных метра дорожной разметки, в том числе, на некоторых участках, с использованием современных пластиковых материалов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, ещё один важнейший аспект обеспечения безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – это безопасное передвижение пешеходов. Поэтому ремонтировать и обновлять будут не только дороги, но запланированы устройства новых пешеходных ограждений. На проезде от ул. Александра Невского до ул. Кирпичной и на участке ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр-да Северного) будут устроены искусственные дорожные неровности.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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