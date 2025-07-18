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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.25 17:00

Обуздать инфляцию, или Сезонное снижение цен на овощи

С 8 по 14 июля текущего года цены на плодоовощную продукцию в магазинах страны уменьшились на 2,3%. Как отмечает Росстат, снижение ускорилось, напоминая, что неделей ранее цены уменьшились на 0,7%.

Сильнее всего за неделю снизились цены на свеклу - на 7,2% после снижения на 3,8% на предыдущей неделе. Также подешевели картофель на 5,9% (-2,6%), огурцы - на 5,5% (-2,4%), капуста - на 5,3% (-3,4%), лук - на 2,3% (-0,8%), бананы - на 1,9% (-1%), помидоры - на 1,8% (-0,9%) и морковь на 0,5% (на предыдущей неделе рост составлял 4,5%).

По данным Росстата, лидерство по росту цен с начала года занимают свекла и морковь - в 1,7 и 1,5 раза соответственно. Затем следует картофель - на 40%. Цены на лук выросли на 28,6%, яблоки - на 27%, капусту - на 19,5%.

Цены на огурцы были ниже, чем в начале года, на 53,4%, помидоры - на 25,9%, бананы - на 6,2%.

За отчётную неделю подорожали яблоки - на 1,6% (на предыдущей неделе на 1,5%).

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.

Федеральная служба статистики отмечает, что инфляция в стране с 8 по 14 июля составила 0,02% после 0,79% с 1 по 7 июля («тарифная» неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня и с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня.

С начала месяца рост цен в РФ к 14 июля составил 0,81%, с начала года - 4,61%.

А в это время, по данных Минэкономразвития, годовая инфляция на середину июля составила 9,3%. Этот уровень соответствует среднегодовому прогнозу ведомства, а концу 2025-го министерство ожидает замедления темпов роста цен до 7,6%.

Сейчас это уже происходит - под влиянием высоких ставок, роста сбережений и укрепления рубля. Но эти факторы временные, и в дальнейшем темпы могут снова ускориться, предупреждает руководитель направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов в докладе «Этюд 11. Инфляция: краткий обзор».

Как пишут «Известия», эксперт перечислил ряд мер, которые могут помочь снизить инфляцию в стране. В частности, предлагается временно заморозить цены на социально значимые товары - сроком на три-четыре месяца. Речь идёт о мясе, яйцах, хлебе, картофеле и других продуктах первой необходимости. Как говорится в докладе, добиться этого можно через долгосрочные соглашения между производителями и потребителями - как корпоративными (включая торговые сети), так и государственными. Властям же следует содействовать заключению таких договоренностей.

В России действует список социально значимых товаров, куда входят 24 наименования базовых продуктов, включая мясо, молоко, хлеб, овощи и фрукты. Власти могут регулировать цены на них, если в конкретном регионе они подорожают на 10% в течение 60 дней. Однако этот механизм применяется редко: почти за 15 лет его использовали всего несколько раз, например, для регулирования цен на гречку, сахар и подсолнечное масло.

ФАС постоянно следит за ценами на социально значимые продукты и принимает меры для их контроля, сказали «Известиям» в ведомстве. Сейчас региональные власти активно заключают добровольные соглашения с бизнесом о стабилизации стоимости товаров, добавили там. Также ФАС рекомендует торговым сетям и поставщикам активнее заключать долгосрочные договоры с заранее согласованными объёмами, ценами и взаимной ответственностью за выполнение условий.

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